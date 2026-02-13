オノ・ナツメ氏による漫画『リストランテ・パラディーゾ』（太田出版）が、20年ぶりに新装版として3月26日に発売される。表紙イラストはオノ・ナツメ氏による新規描き下ろし。【画像】漂う紳士の色気…『リストランテ・パラディーゾ』試し読みオノ・ナツメ氏は、2003年『LA QUINTA CAMERA』でデビュー。09年に『リストランテ・パラディーゾ』、10年に『さらい屋五葉』、17年に『ACCA13区監察課』がそれぞれテレビアニメ化。15