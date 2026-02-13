アイドルグループ「Nü FEEL.」のメンバー、19歳の鈴木愛來が脳梗塞を発症し、入院治療していると所属事務所が発表した。【映像】SKE48時代の鈴木愛來2023年、16歳の時にSKE48に加入し、2025年2月にグループを卒業した鈴木。Instagramには、大好きだという飛行機を見に行った様子や、東京ディズニーシーを楽しむ姿などのプライベートショットを投稿している。2026年1月23日には「この度、Nü FEEL.に新メンバーとし