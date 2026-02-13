小売店のコメ販売平均価格推移農林水産省は13日、全国約6千の小売店で2〜8日に販売されたコメ5キロの平均価格が前週比3円高い4145円だったと発表した。2週連続で値上がりし、高値圏で膠着している。全国9地域のうち6地域が4千円以上だった。東海の4287円が最も高く、北陸の4283円、近畿の4258円が続いた。4千円を下回ったのは北海道、中国・四国、九州・沖縄。近畿と中国・四国は5週連続で値下がりした。