「ミュージック・フロム・ジャパン」の演奏会＝12日、米ニューヨーク（共同）【ニューヨーク共同】米国で日本の音楽を紹介するNPO「ミュージック・フロム・ジャパン」（三浦尚之理事長＝福島市）の演奏会が12日、ニューヨークで開かれた。日本の若手作曲家柴山真太朗さん（31）＝三重県桑名市出身、中村みちるさん（27）＝広島県尾道市出身＝らの前衛的な作品が演奏され、約150人の聴衆を魅了した。会場で柴山さんは「ニューヨ