【ワシントン＝坂本幸信、北京＝照沼亮介】ロイター通信は１２日、トランプ米政権が中国に対する先端分野の規制を棚上げしたと報じた。４月に中国で予定される米中首脳会談を前に、貿易摩擦の緩和を狙った対応とみられる。関係者４人への取材としている。具体的には、データセンター向け中国機器の販売制限や中国通信大手による米国事業の禁止措置、中国製電気トラック・バスの販売規制などが留保されているという。米国では