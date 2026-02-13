特撮テレビドラマ・スーパー戦隊シリーズなどで企画協力をしている編集プロダクション「企画者104」の代表取締役社長・横田誠さんが亡くなったことが分かった。13日、同社の公式X（旧ツイッター）で発表された。株式会社企画者104名義で「弊社社長、横田誠が令和8年2月7日午前1時47分、病気のため永眠いたしました」と報告した。続けて「横田誠は、主に『スーパー戦隊シリーズ』をはじめとする特撮番組やアニメ作品におけるキャ