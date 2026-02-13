【ブルーアーカイブ × 東武動物公園】 開催期間：3月14日～6月14日 東武動物公園は、スマートフォン用RPG「ブルーアーカイブ」とコラボレーションしたイベントを3月14日より開催する。期間は6月14日まで。 東武動物公園と「ブルアカ」コラボイベントの詳細が発表。描き起こし等身イラストをデザインしたレプリカチケットとチケットホルダー