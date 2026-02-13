石井は昨季53登板で防御率0.17…隅田は初の2桁10勝NPBエンタープライズは13日、阪神・石井大智投手が左アキレス腱損傷のため出場を辞退し、代わって西武・隅田知一郎投手が選出されたことを発表した。左腕は「日本の勝利に貢献できるよう一球一球全力で腕を振っていきたいと思います」と意気込みを語った。石井は昨季50試合連続無失点を記録するなど、53試合で防御率0.17＆36ホールドと圧倒的な成績を残し、侍ジャパンではブル