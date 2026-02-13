甲南大・奥野由萌のスズキ加入が発表陸上のスズキは13日、来年度の新加入選手2人を発表した。そのうちの一人、女子短距離の奥野由萌（甲南大）は高校、大学で全国決勝常連で、「ワールドユニバーシティゲームズ」女子100メートル日本代表としてセミファイナルに進出した。実力もさることながら、競技への強い「覚悟と意地」を持ち合わせるスプリンターである。その象徴が、昨年の日本インカレだった。6月5日から4日間、岡山のJ