ミラノ・コルティナ五輪ミラノ・コルティナ五輪カーリング男子1次リーグは13日、中国―ノルウェーが行われている。第2エンドには、2度の計測で判定が変わる珍事が発生。米実況は「極めて稀だ」と驚いていた。0-0の第2エンド。第2ストーンを巡り、赤い中国のストーンと黄色いノルウェーのストーンがハウス中心までほぼ同じ距離につけた。審判がメジャーを持って登場し計測。ノルウェー優位と判定するも、中国側が再計測を要求し