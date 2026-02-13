ソニーは、新開発のプロセッサーにより、世界最高クラスのノイズキャンセリング性能を実現した完全ワイヤレスヘッドホン「WF-1000XM6」を2026年2月27日に発売します。カラーはブラックとプラチナシルバーの2色。価格はオープンプライスで、ソニーストアでの販売価格は4万4550円（税込）。 「WF-1000XM6」（ブラック、プラチナシルバー） また、既発売のヘッドバンド型ワイヤレスヘッドホン「WH-1000XM6」に新色サンドピンク