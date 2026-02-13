なかなか自分に合うパンツが見つからない……。今回はそんな低身長さんに向けて、おすすめの「きれいめパンツ」をご紹介。身長150cmの@chii_150cmさんが「最強美脚見えパンツ」と太鼓判を押す【しまむら】のアイテムをピックアップしました。一癖あるデザインでコーデの主役になりそうなので、店舗で見つけたらぜひカゴに入れて。 すっきり穿けるフロントタック入りパンツ 【しまむら】「AKAツイルタックP」\1,969（