春を先どる甘いひとときを 思い出深い名鉄百貨店本店で 伊勢名物の「赤福」が手がける和洋菓子ブランド『五十鈴茶屋』が2月22日(日)から2月28日(土)まで名鉄百貨店本店で期間限定ポップアップを開催します。 名鉄百貨店本店の2月いっぱいでの閉店に伴い、同店では最後となる特別な出店ということもあり、いつも以上に注目を集めそうですね！ さっそく気になる商品ラインナップをご紹介します(すべてテイクアウト販売のみ)。