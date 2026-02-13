早島町役場 岡山県早島町は12日、議会に対しパワハラの再発防止に向けた申し入れを行いました。 ある町議会議員が町の職員に対し「おめえ」と見下した言い方をしたことなどはパワハラに当たるという、1月の第三者委員会の報告を受けたものです。 町は議会に対し、威圧感や不快感を与えないという意識を互いに共有することや、どういった言動がハラスメント行為に当たるかについて考え方を明確化するための検討を求