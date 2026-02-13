13日は日中、気温が上がり、福岡県内は3月中旬から下旬並みの暖かさでした。街の景色や店に並ぶ食材にも少しずつ、春らしさが感じられるようになりました。 福岡県糸島市にも春が訪れていました。一面に広がる黄色いじゅうたんは3万本の菜の花、現在6分咲きです。そばに立つ河津桜も開花し、春ならではの競演が始まりました。 ■訪れた子どもQ.ジャンパー無くて寒くない？「逆に暑い！」午前6時前には真冬並みに冷え込