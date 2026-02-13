元清水のFW森重陽介がエストニア1部ノーメ・ユナイテッドに加入エストニア1部ノーメ・ユナイテッドは現地時間2月12日、元J1清水エスパルスのFW森重陽介を獲得したと発表した。21歳の森重は日本大学藤沢高時代にセンターバック、センターフォワードを兼任し、二刀流プレイヤーとして当時注目を集めた。2022年度の全国高校選手権では、198センチの長身と優れた足元の技術を生かし、3ゴールを奪って得点王に輝いた。高校卒業後