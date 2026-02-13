松本若菜が主演を務め、鈴木保奈美が共演する4月5日スタートのドラマ『対決』（NHK BS4K・BS／毎週日曜22時）に、高畑淳子、豊嶋花、石坂浩二、大原櫻子らの出演が決定。また、主題歌にヒグチアイの「ひと匙」が決定した。【写真】高畑淳子、豊嶋花、濱尾ノリタカら実力派キャストが集結！月村了衛の同名小説を渡邉真子の脚本で実写ドラマ化する本作は、幸せを願い、理不尽に立ち向かう女性たちを描く社会派エンターテインメン