石橋静河がヒロインを務める今秋放送開始の連続テレビ小説『ブラッサム』（NHK総合ほか）より、石橋演じる主人公・葉野珠の家族、そして地元・岩国で出会う登場人物たちの出演者と番組ロゴが発表された。渡部篤郎、国仲涼子、松本穂香、八嶋智人、楠見薫、木竜麻生、華優希、中井千聖、工藤阿須加、三浦誠己、山田真歩、金子大地が出演する。渡部、木竜、中井、金子は連続テレビ小説初出演。【写真】主人公の父役に渡部篤郎、継