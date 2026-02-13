伊東市で断水が始まってからきょう（13日）で5日目です。伊東市の杉本市長は緊急会見を開きあす（14日）までの完全復旧が難しくなったと発表しました。一部地域で復旧のめどは立っていません（うさみ園志太 佐知江 施設長）「調べてもらっていいですか？水が供給されているか。」中をのぞくと・・・・・（作業員）「止まっています。9分目ぐらいはある。」こちらは伊東市宇佐美地区にある介護施設断水は続いていますが、貯水タン