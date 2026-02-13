歌舞伎俳優の尾上松緑が１３日、都内で歌舞伎座「三月大歌舞伎」（３月５〜２６日）の取材会に中村時蔵、坂東巳之助、中村隼人と出席した。昼の部の「加賀見山再岩藤（かがみやまごにちのいわふじ）」で岩藤の霊と鳥井又助、夜の部の「三人吉三巴白浪（さんにんきちさともえのしらなみ）」で和尚吉三を演じる。岩藤は２０１３年以来、１３年ぶり２度目。「前回は７代目（尾上）菊五郎のお兄さんにアドバイスをもらったので、