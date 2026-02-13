アメリカ軍岩国基地に所属する海兵隊員2人が、東京・新宿歌舞伎町の飲食店に侵入し現金を盗んだなどとして書類送検されました。窃盗などの疑いで書類送検されたのは、山口県にあるアメリカ軍岩国基地に所属する26歳と20歳の海兵隊員の男性です。捜査関係者によりますと、2人は去年12月、歌舞伎町にある飲食店2店舗に侵入し、現金およそ2万7000円を盗んだ疑いが持たれています。2人は電動工具で出入り口のキーボックスを壊し、鍵を