中道改革連合は11日、都内で議員総会を開催。野田佳彦共同代表は「どんな言葉を使っても、わびようがない」と謝罪した。 9日には、「結果を出せないということは、私の器がダメだということ。結果を踏まえて、辞任させていただく」などとも語り、改めて辞任を表明した。 今回の衆院選で大敗した中道は、公示前は172だった議席が49に減少した。旧公明党は比例で全員が当選し、28議席を獲得。これは2024年の衆院選を上回る数字だ。