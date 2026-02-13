女優寺本莉緒（24）の2nd写真集が4月1日、講談社より発売されることが13日、分かった。先行カット7点も公開した。話題となったNetflixドラマ「サンクチュアリ−聖域−」やNHK連続ドラマ小説「おむすび」への出演で注目を集めた寺本。デビュー10周年の節目で、5年ぶりのグラビア復帰となる。ロケ地は豪西部のパース。「真夏のまぶしい太陽に背中を押されながら、自然のエネルギーを全身で感じて撮影しました」とし、「初めてグラビ