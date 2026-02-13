秋田市大町にある旧金子家住宅で茶道を体験するお茶会が開かれました。参加したのは地元の園児たち。ほろ苦い抹茶と春を感じる甘いお菓子を味わいながら、日本の伝統文化に触れました。旧金子家住宅の茶室で開かれたお茶会。秋田市大町のサン・パティオ子ども園の年中の園児9人が参加しました。まずは茶道の礼儀作法から学びます。先生「お膝の上 はいすーっと ちょっと止まる、はい起きます」「春告げ鳥」とも呼ばれるウグ