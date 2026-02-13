男鹿市ではなまはげ柴灯まつりが始りました。まつりに合わせてJR男鹿駅周辺では観光客をもてなすイベントが開かれていて、ナマハゲも会場を盛り上げています。なまはげ柴灯まつりに合わせて開催されているのが、おもてなしイベント、「セドライト」です。JR男鹿駅前にはナマハゲが登場し、訪れた観光客を出迎えました。会場には屋台も並んでいて、しょっつる焼きそばや地酒など男鹿をはじめとした秋田のうまいものを楽しむことがで