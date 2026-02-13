県教委は13日、教職員3人対する懲戒処分を発表しました。十日町市の県立高校の事務長（61）は横領や文書偽造で免職となりました。2025年4月から10月までの間、勤務していた学校で、学校徴収金（教材購入などのために保護者から集めたお金）など計475万8940円を私的に流用、支払いの一部について振込受領証を偽造し、支払いが行われたかのように装ったということです。本人はギャンブルの資金にあてるために行ったと話しているとい