2月13日放送のNHK『あさイチ』に、現在放送中のNHK連続テレビ小説『ばけばけ』にて錦織友一役を演じる吉沢亮が出演。同作のヒロイン・松野トキ役を演じる高石あかりについて語った。【関連】高石あかり、吉沢亮とパシャリ！エランドール授賞式オフSHOT公開「背中を追いかけ頑張ります！」番組内では、高石が吉沢について語るコメントVTRを公開。この中で、高石は、「私の中では、錦織さんがいるとすごく楽しいシーンになるって勝手