14日(土)、15日(日)は各地で気温が高くなるでしょう。14日は九州や四国では雨が降りそうです。一方で、週明けは北陸では雪の降る天気になりそうです。14日(土)午前9時の予想天気図です。日本付近は高気圧の影響を受けそうですが、大陸から東シナ海にのびる前線で九州など西日本では雨の降る所もあるでしょう。全国的に土日は気温が高く、積雪のある地域では雪解けが一気に進みそうです。16日(月)午前9時では、低気圧が千島付近へと