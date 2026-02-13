衆院選で惨敗した中道改革連合が１３日、代表選を行い、小川淳也氏が新代表に選出された。立候補は小川氏と階猛氏の２人。小川氏が２７票、階氏が２２票という大接戦となったが、ネットでは合計４９票という少なさが話題に。開票もわずか５分程度で終わり、小川新代表が誕生した。小川代表は「僅差、とはいえ、非常に重い責任を負えとの皆様のご意思をしっかり受け止め、嘘偽りなく真摯な姿勢で誠実に務めを果たしてまいりたい