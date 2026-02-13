水産庁がきのう、長崎県五島市沖の日本のEEZ＝排他的経済水域で中国漁船を拿捕したことについて、中国外務省の報道官は乗組員に対し、法律に従うよう求めるとともに、日本に対し公正に法を執行するよう求めました。水産庁はきのう、長崎県五島市沖の日本の排他的経済水域で、停船命令に従わず逃走した中国漁船を拿捕し、船長のチォン・ニエンリー容疑者を漁業主権法違反の疑いで現行犯逮捕しました。これについて、中国外務省の林