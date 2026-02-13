衆院選で落選となった中道の安住淳氏が１３日、投開票後、初のＸを更新。支援者に感謝を伝えた。安住氏は黒のダウン姿で段ボールに入った書類のようなものを運んでいる写真をアップ。場所は自宅と思われる。「昨日、議員会館の引越しを終えて地元に戻ってきました」と報告した。「３３年支えて頂いた支援者の皆さんに対し、感謝とお詫びの気持ちで選挙の後片付けをしました」と記し「今後は再起を期す若手議員の支援もしてい