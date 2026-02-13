高市政権が検討を進める食料品の消費減税について、片山財務大臣はマーケットからも理解が得られているとの考えを示しました。片山さつき財務大臣「最初のときのショックがね、かなり大きかったんで、それでマーケット動きましたけど、それについてはほぼ収束して。そういう意味でも、だいぶ理解はされたんじゃないか」片山大臣はこう述べて、▼給付付き税額控除移行までのつなぎの措置であることや、▼赤字国債に頼らないと明言し