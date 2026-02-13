侍ジャパンの井端弘和監督が１３日、宮崎市で１４日から始まる合宿を前に報道対応し、３月に開催されるＷＢＣでドジャース・大谷翔平選手が打者に専念する方針であると明かした。大谷選手は「ＤＨ」でメンバー登録されており、正式に投手として投げることはないのかと問われ「そうだと思います」と話した。大谷選手の二刀流起用がなくなったことで投手は１４人での戦いとなり、前回大会の１５人より１減となるが「前回より試