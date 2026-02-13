現地時間２月12日の９時過ぎ。ミラノ・コルティナ五輪で女子カーリングのラウンドロビン（総当たりの予選リーグ）が始まり、日本代表のフォルティウスは初戦のスウェーデン戦を４−８で落とした。2018年平昌五輪金、2022年北京五輪銅と、過去２大会連続でメダルを獲得しているスウェーデン相手に序盤は互角の攻防を展開したが、４エンドに３失点、５エンドにスチールを許すなどして、苦しい展開となった。６エンドに２点を返し