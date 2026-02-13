【漫画】本編を読む『身の毛がよだつゾッとした話』（しばたま/KADOKAWA）は、人気イラストレーター・しばたま氏が描く実話コミック。可愛いイラストに反し、誰かの日常の中で起きた恐怖を濃縮した1冊だ。本作に登場する話は、どれも著者のSNSで募った実話がベース。不可解な心霊現象から他人との間で起きたトラブル・犯罪行為まで、さまざまな恐怖体験が語られる。共に暮らす家族の秘密を知ってしまったという日常での出来事か