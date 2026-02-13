【イタリア・リビーニョ１２日（日本時間１３日）発】リベンジ大成功――。ミラノ・コルティナ五輪のスノーボード女子ハーフパイプ（ＨＰ）決勝（リビーニョ・スノーパーク）が行われ、予選１１位の小野光希（２１＝バートン）が８５・００点で銅メダルを獲得した。前回２０２２年の北京五輪は表彰台が期待されながらも無念の９位。悔しさを力に変えた現役早大生は、学問の観点からも競技力向上を図っていた。雪が降りしきる悪