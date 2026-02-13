ミラノ・コルティナ冬季五輪・女子カーリングの予選が2026年2月13日（日本時間）に行われ、日本はデンマークに敗れた。SNSでは、日本代表の吉村紗也香選手（34）に「美人すぎ」「麗しい」といった声が寄せられている。相手チームのストーン投げかけるアクシデントも吉村選手は、チームメートに指示を出す司令官のポジション「スキップ」を務める。試合では吉村選手が、黄色のストーンを投げるべきところ、相手チームの赤いストーン