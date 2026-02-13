岡山県／伊原木隆太 知事 岡山県の伊原木知事が、過去3番目の規模となる2026年度の一般会計当初予算案を明らかにしました。 （岡山県／伊原木隆太 知事）「毎年、未来へのチャレンジ予算だと思いながら作っています。ピンチに強くチャンスに応えられる県であるようにしていきたい」 岡山県の2026年度当初予算案は一般会計の総額で約8197億円で、2025年度を5.5％上回っています。過去3番目の規模で、伊原木知事の就任後では