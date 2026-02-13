倉敷市の会見13日 部下に対するパワハラがあったとして、倉敷市は倉敷市立市民病院看護部の課長補佐級の女性職員（60）を減給10分の1、6カ月の懲戒処分としました。 市によりますと女性職員は2025年4月以降、部下の職員に対し他の職員がいる場で執拗に大声で叱責し、職員は強度の心的ストレスで精神疾患にかかり一時休職したということです。 また、市は管理監督する立場にあった上司の次長級の職員の女性（58）を文書