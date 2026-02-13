新しい県営野球場の構造や規模を話し合う静岡県と浜松市の協議会が開かれ、県から小規模ドーム案を含む“新たな計画案”が示されました。13日県庁を訪れたのは浜松市の中野市長と地元経済界の関係者。鈴木知事に多目的ドーム型スタジアムの早期建設を目指し“民間投資の実現”に取り組むよう要望しました。これに対し鈴木知事は「県単体での整備は不可能なので、どれだけ民間投資を呼び込めるかにプロジェクトの成否が