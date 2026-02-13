１３日の香港マーケットは、主要８８銘柄で構成されるハンセン指数が前日比４６５．４２ポイント（１．７２％）安の２６５６７．１２ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が１４２．４７ポイント（１．５５％）安の９０３２．７１ポイントと続落した。売買代金は２５７５億７７６０万香港ドル（約５兆５３６億円）にやや拡大している（１２日は２３８７億５００万香港ドル）。投資家のリスク回避スタ