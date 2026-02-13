文部科学省はきょう、2040年までに全ての普通科高校で文系と理系の生徒の割合を同程度とすることなどを目標とする高校教育改革の基本方針をまとめ、公表しました。AIなどデジタル技術の発展に伴い理系人材不足が予想されるなどとして、文科省は2040年までの高校教育改革の基本方針（グランドデザイン）をまとめました。基本方針では、全ての普通科高校で、▼文理横断的な学習を実施、▼文系理系の生徒割合を同程度とすることなどを