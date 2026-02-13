上場地銀73社の2025年4〜12月期決算東京証券取引所などに上場する地方銀行・グループ73社の2025年4〜12月期決算が13日、出そろった。約9割の64社が前年同期と比べて増益となった。日銀の利上げを背景に市中金利が上昇し、本業の貸し出しで稼ぐ力が改善した。金利上昇が保有債券の利息収入の拡大につながり、資産運用も好調だった。減益は8社で、黒字転換が1社。赤字はなかった。純損益の合計は1兆3140億円で前年同期から30％余