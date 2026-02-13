アメリカのトランプ政権は、中西部ミネソタ州で展開している大規模な移民摘発作戦を終了すると発表しました。【映像】移民摘発作戦を終了（実際のデモの様子）中西部ミネソタ州のミネアポリス周辺では、去年12月からICE＝移民・税関捜査局などの連邦捜査官が3000人以上派遣され不法移民の取り締まりをしてきました。国境警備の責任者は12日、「作戦によって4000人以上を逮捕し、ミネソタはもはや犯罪者の聖域ではなくなった」