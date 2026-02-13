片山財務相は１３日の閣議後記者会見で、食料品の消費税ゼロと給付付き税額控除の導入に向けた超党派の国民会議に関し、中間報告の取りまとめは６月になるとの見通しを示した。片山氏は１２日に高市首相と面会しており、「給付付き税額控除と消費税減税（の議論）を同時並行的に進めるという首相の考えが確認できた」と説明した。首相が「夏前」に中間報告を取りまとめるとしていることについては、「夏前というと通常６月。そ