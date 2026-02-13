コメの生産をめぐり食糧法を改正して「需要に応じた生産」を明記するという農水省の方針について鈴木大臣は減反や生産調整ではないと強調しました。鈴木農水大臣「今までの減反政策、そして、いわゆる生産調整、これを意味するものでは全くありません」農水省は今年の通常国会で食糧法を改正し、コメについて「需要に応じた生産」という言葉を明記する方針です。農水省は生産量の目安などを参考に農家が作付けするものだとしていま