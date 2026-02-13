中国自動車工業協会によると、1月の自動車業界は全体として安定した運営を維持し、乗用車市場はやや減少した一方、商用車市場は好調を継続し、新エネルギー車市場は安定的に推移し、自動車輸出は引き続き増加した。1月の自動車生産台数は前年比0．01％増の245万台、販売台数は前年比3．2％減の234万6000台で、前月比ではそれぞれ25．7％減、28．3％減となった。輸出を見ると、1月の新エネルギー車輸出台数は前年比倍増の30万2000台