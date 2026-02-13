雪の下で寝かせたニンジンの収穫が横手市で盛んに行われています。畑が適度な雪に覆われ今年も例年通りの甘くみずみずしいニンジンに育っているということです。一面、雪に覆われた畑の中で行われているのは…。ニンジンの収穫です。横手市平鹿町浅舞の農事組合法人「豊前」では、60アールの畑で「雪の下にんじん」の栽培に取り組んでいます。厚さ60センチほどの雪を重機でかきわけると、青々とした葉をつけたニンジンが姿を