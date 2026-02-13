北京時間2月13日、ミラノ・コルティナ冬季オリンピックのショートトラック男子1000メートルA組決勝で、中国の孫龍が1分24秒565で準優勝しました。試合後のインタビューで、孫は「すべてのラウンドを決勝戦としてプレーし、自分に何のプレッシャーもかけない方がいいと思う。落ち着いていればいるほど、より良いプレーができると信じている」と語りました。（提供/CRI）