復活のブルドックな新型スポーツコンパクト2025年10月29日（一般公開は10月31日）より東京ビッグサイトにて「ジャパンモビリティショー（JMS）2025」で、ホンダは小型EV（電気自動車）の新型「Super ONE Prototype （スーパー ワン プロトタイプ）」を世界初公開しました。2026年1月23日から25日にかけて、大和ハウス プレミストドーム（札幌市豊平区）で開催された「ジャパンモビリティショー札幌2026（JMS2026）」でも登場し